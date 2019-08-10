ВСУ перебросили в зону конфликта танки, БМП и гаубицы

В Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики заявили, что командование армии Украины перебросило в зону конфликта на восток страны танки, гаубицы и боевые машины пехоты (БМП). Об этом заявил представитель Народной милиции Иван Филипоненко.

«Так, нашей разведкой отмечено прибытие 19 танков Т-72 в район населенного пункта Рубежное, размещение двух 152-мм самоходных гаубиц 2С3 «Акация» в районе населенного пункта Дружба и четырех БМП в районе населенного пункта Золотое», - цитирует Филипоненко Луганскинформцентр.

Он добавил, что ВСУ продолжают использовать перемирие для перебросок сил и средств в зоне конфликта.

Напомним, 21 июля в силу вступил очередной режим прекращения огня, который должен был быть бессрочным. Формально договоренности включали в себя запрет любого ведения огня, а также ответственность за нарушение режима. Меры по соблюдению перемирия были согласованы на переговорах Контактной группы в Минске 17 июля.

Однако режим прекращения огня был нарушен со стороны ВСУ уже трижды. Так, вчера был обстрелян один из населенных пунктов ДНР - в результате погибло несколько человек.