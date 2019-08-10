Остановка всмятку: четыре человека пострадали в аварии на МКАД
На МКАД столкнулись пять машин: три грузовика и две легковушки.
© Видео: Андрей Стеклов, Василий По, ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК, VK © Фото: Сергей Гуськов, mskdtp Вконтакте
В массовой аварии на северо-западе Москвы на внутренней стороне МКАД с пятью автомобилями пострадали четыре человека. Остановка, в которую влетело одно из транспортных средств, оказалась «уничтожена».
«Авария произошла сегодня около 6 утра. К счастью, на остановке никого не было и обошлось без жертв. Остановка всмятку, пострадали 4 автомобиля», - говорится в сообщении в паблике «ДТП и ЧП Москва».
ДТП произошло на 74-м км внутренней стороны МКАД в районе съезда на Ленинградское шоссе. Два грузовика и три легковушки столкнулись, а один из автомобилей вылетел в остановку. Людей на ней не было.
Три полосы из пяти были перекрыты. На месте работают правоохранители и сотрудники экстренных служб, устанавливают причины и обстоятельства случившегося.