Зубастый монстр: огромного сома выбросило на берег в Самарской области

Огромного зубастого сома выбросило на берег Волги в Самарской области. Пользователи Сети опубликовали его фотографии, а также другие изображения мертвой рыбы.

«Вот такая ситуация складывается на левом берегу "Куйбышевского водохранилища" в районе Портпоселка, Центральный район, Тольятти», - подписал публикацию автор фото.

Пользователи Сети начали гадать, что могло стать причиной того, что рыба выбросилась на берег. По словам одного из комментаторов, такое случается ежегодно и причиной этому не является загрязнение воды.