Вдребезги: «Газель» с арбузами опрокинулась в Ленинградской области
Кадры с места опубликовали в одной из соцсетей.
© Видео: ДТП и ЧП|Санкт-Петербург|Питер Онлайн|СПб, ВКонтакте © Фото: ДТП и ЧП|Санкт-Петербург|Питер Онлайн|СПб, ВКонтакте
На Новоприозерском шоссе в Ленинградской области перевернулась «Газель». Она перевозила арбузы и дыни. Большая часть из них разбилась об асфальт.
Видео с места события опубликовал очевидец в одной из социальных сетей. На кадрах видно, что грузовик перевернулся, перекрыв две полосы движения транспорта. У него сильно поврежден кузов.
Причины аварии пока не известны.