Вдребезги: «Газель» с арбузами опрокинулась в Ленинградской области

На Новоприозерском шоссе в Ленинградской области перевернулась «Газель». Она перевозила арбузы и дыни. Большая часть из них разбилась об асфальт.

Видео с места события опубликовал очевидец в одной из социальных сетей. На кадрах видно, что грузовик перевернулся, перекрыв две полосы движения транспорта. У него сильно поврежден кузов.

Причины аварии пока не известны.