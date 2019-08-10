В Волгограде машина протаранила огромный футбольный мяч

ДТП в Центральном районе Волгограда произошло в ночь на 10 августа. Причиной аварии стало то, что 34-летний водитель ехал по улице Рокоссовского на автомобиле Daewoo Nexia и не справился с управлением, сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области.

Сначала машину вынесло на встречную полосу движения, а после водитель сбил большой футбольный мяч, который был установлен на перекрестке трех дорог.

В результате автомобилиста и 33-летнего пассажира доставили в больницу с травмами. На место ДТП оперативно приехали машина скорой помощи и сотрудники ДПС.