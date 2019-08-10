Украинских депутатов пригласили приехать в Крым

Глава комитета крымского парламента Юрий Гемпель пригласил лидера украинской партии «Оппозиционный блок - За жизнь» Юрия Бойко вместе с его делегацией посетить Крым. По словам Гемпеля, это поможет украинским депутатам сформулировать однозначную позицию по российской принадлежности полуострова.

«Бойко вместе с представителями своей партии и фракции в Верховной раде Украины может приехать в Крым для прямого общения с крымчанами», - цитирует главу крымского парламента РИА Новости.

Приглашение украинским парламентариям последовало после того, как депутат «Оппозиционного блока - За жизнь», политолог Олег Волошин, заявил, что Россия является воюющей стороной по вопросу Крыма. Гемпель заметил, что Бойко стоит сформировать четкую и понятную позицию по Крыму и запретить представителям своей партии, пришедшей к власти «на риторике налаживания взаимоотношений с Россией», делать подобные провокационные заявления.

«Уверен, что после посещения Крыма каких-либо сомнений насчет законности крымского референдума и правильности выбора крымчан, пожелавших связать свое будущее с Россией, в партии "Оппозиционный блок - За жизнь" не останется», - отметил Гемпель.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в марте 2014 года. За присоединение к РФ высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. В Кремле неоднократно подчеркивали, что вопрос о принадлежности Крыма больше подниматься не будет.