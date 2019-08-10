Россия запретила ввоз фруктов и ягод из Китая

С 10 августа ввезти в Россию фрукты из Китая нельзя даже в ручной клади. Под запретом оказались в том числе яблоки, груши и персики.

В Россельхознадзоре назвали ограничения временными. Они связаны с импортом в РФ продукции, зараженной личинками насекомых. Паразиты могут расплодиться и начать угрожать урожаю российских фермеров. Обнаруженные в поставках карантинные объекты угрожают снижением урожаев этих культур на 30-90%.

Эксперты отмечают, что временный запрет серьезно не повлияет на российский рынок. Фрукты из Поднебесной легко заменить продукцией из других стран.

На следующей неделе пройдет заседание российско-китайской рабочей группы по сотрудничеству в области ветеринарного надзора. Там обсудят введенное ограничение.