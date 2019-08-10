Зеленскому предложили заменить гривну на доллар

На сайте украинского президента зарегистрирована петиция с просьбой провести на Украине денежную реформу и заменить гривну на доллар в качестве национальной валюты.

«В связи с нестабильностью национальной валюты Украины просим провести денежную реформу, заменив национальную валюту Украины гривну на более стабильную - доллар США», - цитирует петицию ТАСС.

Также необходимо произвести пересчет цен, тарифов, окладов зарплаты, пенсий, стипендий, средств на счетах предприятий, организаций и учреждений, а также вкладов граждан.

Петицию зарегистрировали седьмого августа, ее уже подписали 40 человек.

Чтобы петицию рассмотрел глава государства, ее за 90 дней должны подписать по меньшей мере 25 тысяч человек.