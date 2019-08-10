Путин и Медведев поздравили Олега Стриженова с 90-летием

Владимир Путин и Дмитрий Медведев поздравили народного артиста СССР Олега Стриженова с 90-летием.

«Ваши актерские работы всегда становились настоящим, большим событием для любителей искусства. Они и сегодня являются эталоном высочайшего профессионализма и неустанного творческого поиска», - сказано в телеграмме президента, которая опубликована на сайте Кремля.

Как заявил Путин, актер принадлежит к плеяде выдающихся мастеров, которые вписали яркие страницы в историю отечественного кино. Президент пожелал актеру бодрости духа, крепкого здоровья и всего наилучшего.

Глава правительства Дмитрий Медведев отметил умение Стриженова воплощать образы людей разных стран и эпох.

Медведев отметил, что зрители искренне любят актера, а фильмы с его участием пересматривают.

В 1953 году Стриженов окончил Театральное училище имени Щукина. Первая роль в кинокартине «Овод» принесла ему известность. Также зрители полюбили Стриженова благодаря ролям в фильмах «Сорок первый», «Капитанская дочка», «Хождение за три моря», «Звезда пленительного счастья».

Всего на счету актера свыше 30 ролей, также Стриженов сыграл много ролей в театре.