В Telegram появились беззвучные сообщения и анимированные эмодзи

В новой версии мессенджера Telegram 5.10, которая вышла 9 августа 2019 года, появилось множество любопытных функций. Теперь пользователям мессенджера доступны медленный режим и административные заголовки.

Для отправки беззвучного сообщения пользователям нужно будет просто удержать кнопку «Отправить», затем выбрать доставку текста или мультимедиа без звука. Получатель получит уведомление без звука.

В новом медленном режиме пользователи смогут отправлять только одно сообщение за выбранный администратором чатов интервал. За этим будет следить таймер. Также можно будет остановить зацикливание (постоянного воспроизведения) анимированных стикеров.

Кроме того, владельцы сайтов смогут воспользоваться виджетом в месседжере, позволяющим оставлять комментарии и ставить лайки. Еще одно удобное нововведение - это миниатюры видео и метки времени.