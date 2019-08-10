Военные завершили ликвидацию ЧП в Тулунском районе

Военнослужащие Минобороны РФ завершили выполнение задач по ликвидации последствий паводков в Тулунском районе Иркутской области, сообщили в оборонном ведомстве.

В Тулуне прошла торжественная церемония награждения военнослужащих, принимавших участие в ликвидации последствий паводка в Иркутской области. Отличившимся выдали грамоты и подарки.

«Губернатор Иркутской области Сергей Левченко и мэр города Тулуна Юрий Карих поблагодарили военнослужащих за оказание помощи местному населению, наиболее отличившимся из них были вручены почетные грамоты и ценные подарки», - отмечается в сообщении.

Военные железнодорожники ЦВО восстановили участки береговой защитной дамбы на реке Ия в Тулуне. Для восстановления около 3 км береговой защитной дамбы в районе моста федеральной трассы Р-255 специалисты отсыпали около 25 тыс. кубометров скального грунта, в итоге ширина защитного вала была увеличена до 5 м, а высота до 4 метров.

Всего за время работы группировка МО РФ очистила от завалов 100 гектаров территории, разобрала более 70 разрушенных паводком и непригодных для жизни домов.

«Всего военнослужащими ЦВО было изготовлено и доставлено населению города Тулун около 16 тыс. буханок хлеба и18 тыс. бутылок с питьевой водой. 12 врачебно-сестринских бригад провели вакцинацию от вирусного гепатита "А" около 4 тыс. жителей города, в том числе 580 детям», - добавили в Минобороны России.

Отмечается, что военные медики выполнили 20 выездов, из них 8 в затопленные отдаленные населенные пункты, там была оказана первичная медико-санитарная помощь и проведен консультативный прием терапевта, травматолога, хирурга, дерматовенеролога, оториноларинголога, невролога.

В ликвидации последствий паводка в Тулуне приняли участие около 1 тыс. человек, порядка 120 единиц военной и спецтехники. В ближайшее время военные из Иркутской области вернутся в пункты постоянной дислокации.