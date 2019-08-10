Первые минуты после взрыва газа на заправке в Ингушетии сняли на видео
В результате инцидента пострадали семь человек, в том числе работник АГЗС.
© Видео: valkar24, YouTube © Фото: valkar24, YouTube
Прокуратура проводит проверку по факту взрыва на газовой заправке в Ингушетии. ЧП произошло в городе Сунжа. Кадры полыхающей заправки появились в Сети.
«По данным следствия, на автомобильной газозаправочной станции по улице Свердлова города Сунжа Республики Ингушетия при распределении сжиженного углеводородного газа в емкости для хранения произошло возгорание», - заявили в СК РФ.
В результате инцидента пострадали семь человек, в том числе один сотрудник заправки. С ожогами различной степени тяжести они были доставлены в больницу.
Следователями возбуждено уголовное дело. Прокуратура начала проверку на предмет соблюдения требований промышленной безопасности.