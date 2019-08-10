Назван регион России с самыми тучными жителями

Российский Минздрав обнародовал данные по итогам прошлого года о регионах России, в которых зафиксировано наибольшее количество граждан, страдающих ожирением.

Согласно цифрам 2018 года, больше всего тучных россиян живет в Курганской области. В этом регионе на 100 тысяч жителей приходится около 935,1 человека с таким диагнозом. Второе место по количеству полных людей занял Алтайский край. Там проживает 867,8 полных человека на 100 тысяч населения. Замкнула тройку регионов Ульяновская область, где на 100 тысяч жителей зафиксировано 849,7 человека с ожирением.

Согласно статистике ведомства, меньше с проблемами избыточного веса сталкиваются в Якутии, Приморье и Белгородской области. В целом в нашей стране проживает более двух миллионов людей с ожирением. 450 тысяч из них выявили в течение прошлого года.

Ранее в Минздраве рассказали о том, в каких регионах России живут самые здоровые люди. Оказалось, что менее всего жалуются на болезни в Кабардино-Балкарской и Чеченской республиках. А вот больше всего больных зарегистрировано в Алтайском крае, Санкт-Петербурге и Карелии.