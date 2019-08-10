Украина и Турция создали предприятие по производству высокоточного оружия

Украина и Турция создали совместное предприятие в сфере высокоточного оружия и аэрокосмических технологий.

В сообщении на сайте СНБО говорится, что государственная компания «Укрспецэкспорт», которая входит в состав «Укроборонпрома», и турецкая компания Baykar Defence, являющаяся одним из ведущих производителей беспилотников, создали совместное предприятие.

Главная цель созданного предприятия - объединение усилий для серийного производства современного вооружения.

На сайте сказано, что создание этого предприятия позволит отойти от классических контрактов по купле-продаже вооружений к новому уровню сотрудничества - синергии оборонных технологий и сочетанию передовых разработок двух стран.

По информации СНБО, одним из первых проектов предприятия будет разработка БПЛА нового поколения, который будет обладать возможностью развивать большую крейсерскую скорость и наносить удары широким спектром высокоточного вооружения.

В СНБО ожидают, что создание совместного предприятия в сфере высокоточного оружия и аэрокосмических технологий даст возможность повысить обороноспособность Украины и Турции.