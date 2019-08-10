МИД РФ предупредил россиян об аномальной жаре в Греции

Министерство иностранных дел России предупредило россиян о «красном» уровне опасности в Греции из-за аномальной жары и вероятности пожаров.

«"Красный" уровень метеоопасности объявлен в Аттике, Центральной Греции и некоторых районах Пелопоннеса в связи с аномальной жарой и сильным ветром», - говорится в сообщении в Twitter.

Четвертая категория опасности объявлена на оставшейся части Пелопоннеса, а также на островах северной и южной частей Эгейского моря, в западной Греции и на Ионических островах.

Температура в стране местами уже превышает 40 градусов. При этом в регионе установилась сухая и ветреная погода. Греческие власти призывают население быть бдительными. Пожарные команды и все аварийные службы приведены в состояние боевой готовности.

В настоящее время в Греции зафиксировано более 40 очагов возгорания. В июле огонь практически подошел к Афинам, тогда сотни человек пришлось экстренно эвакуировать.