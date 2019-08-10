Синоптик рассказал, когда в Москве закончится дождь

После обеда 10 августа погода в Москве начнет улучшаться после обеда. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Как рассказал синоптик на своей странице в Instagram, дождь перестанет лить в районе 14.00-15.00 по московскому времени. Тишковец добавил, что воздух прогреется до +16-18°С, будет наблюдаться ветер, скорость которого составит 5-10 метров в секунду.

По его прогнозам,в норму должно прийти и атмосферное давление, которое составит 745 миллиметров ртутного столба.

Девятого августа в столице было зафиксировано рекордно низкое атмосферное давление 732,2 миллиметров ртутного столба. В этот же день сильный ветер повалил в Москве несколько деревьев.