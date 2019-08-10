Завод по производству шлангов запустили в Сирии
Его работа ранее останавливалась из-за прихода боевиков
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
В Алеппо запустили завод по производству резиновых шлангов. До войны предприятие работало в полную силу, но с приходом боевиков остановилось. Оборудование было разграблено, а здание разрушено. Чтобы все наладить, часть станков пришлось ремонтировать своими силами, другую - из-за санкций закупить в Иране.
Штат завода пока небольшой - всего 15 человек. В основном это беженцы, которым очень нужна работа.
Один из рабочих Муай Зену рассказал, что после начала войны, он с семьей бежал в Иран. Про его словам, работу там было найти очень сложно и «приходилось жить впроголодь».
«Сейчас, когда мы вернулись, тоже хватает трудностей, но дома намного лучше, по крайней мере, здесь есть работа», - добавил Муай Зену.