Завод по производству шлангов запустили в Сирии

В Алеппо запустили завод по производству резиновых шлангов. До войны предприятие работало в полную силу, но с приходом боевиков остановилось. Оборудование было разграблено, а здание разрушено. Чтобы все наладить, часть станков пришлось ремонтировать своими силами, другую - из-за санкций закупить в Иране.

Штат завода пока небольшой - всего 15 человек. В основном это беженцы, которым очень нужна работа.

Один из рабочих Муай Зену рассказал, что после начала войны, он с семьей бежал в Иран. Про его словам, работу там было найти очень сложно и «приходилось жить впроголодь».