Шесть человек пострадали при взрыве заправки в Ингушетии: видео

Заправка взорвалась в городе Сунжа. Во время взрыва пострадали шесть человек, все они госпитализированы в Сунженскую центральную районную больницу.

По данным МЧС, инцидент произошел около 22.50 на улице Сверлова.

«Люди получили серьезные травмы, один в очень тяжелом состоянии. Мужчина получил 100% ожогов, врачи борются за его жизнь», - пишет «Интерфакс», ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Кроме того, сообщается, что пожар уже потушили, информации о погибших нет. Правоохранителям предстоит выяснить подробности произошедшего.