В Тюмени злоумышленник открыл огонь по росгвардейцам

При задержании в Тюмени вооруженного злоумышленника был ранен сотрудник Росгвардии.

В ночь на 10 августа на улице Интернациональной был замечен подозрительный мужчина, который бросил в сторону приближающихся росгвардейцев рюкзак и стал стрелять. Как рассказали «Звезде» в управлении Росгвардии по региону, 24-летний росгвардеец был ранен.

«Сегодня ночью в Тюмени 24-летний росгвардеец при исполнении служебного долга получил ранение в ходе задержания вооруженного мужчины. На данный момент его жизнь вне опасности», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Правоохранители применили табельное оружие. Они задержали нападавшего и обезоружили. Мужчина 1970 года рождения был госпитализирован с ранением ног.