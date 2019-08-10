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В Тюмени злоумышленник открыл огонь по росгвардейцам

Василиса Морозова
12:08 10.08.2019
При приближении росгвардейцев мужчина бросил в их сторону неизвестный предмет и открыл огонь.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

При задержании в Тюмени вооруженного злоумышленника был ранен сотрудник Росгвардии.

В ночь на 10 августа на улице Интернациональной был замечен подозрительный мужчина, который бросил в сторону приближающихся росгвардейцев рюкзак и стал стрелять. Как рассказали «Звезде» в управлении Росгвардии по региону, 24-летний росгвардеец был ранен.

«Сегодня ночью в Тюмени 24-летний росгвардеец при исполнении служебного долга получил ранение в ходе задержания вооруженного мужчины. На данный момент его жизнь вне опасности», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Правоохранители применили табельное оружие. Они задержали нападавшего и обезоружили. Мужчина 1970 года рождения был госпитализирован с ранением ног.

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