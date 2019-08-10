Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

КНДР испытала новые ракеты неустановленного типа

Татьяна Полуказакова
11:52 10.08.2019
Запуск стал пятым за последние две недели. В этот раз, предположительно, были испытаны баллистические ракеты малой дальности.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

КНДР произвела запуск новых ракет на северо-востоке страны. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на вооруженные силы Южной Кореи. Предположительно, это баллистические ракеты малой дальности.

Запуск прошел из прибрежного города Хамхунг. Он стал пятым за последние две недели.

На этой неделе Пхеньян уже проводил подобные тесты. За ними наблюдал лично Ким Чен Ын. Две тактические управляемые ракеты пролетели почти 500 километров, поразив цели в Японском море.

При этом в республике подчеркнули - пуски были предупреждением США и Южной Корее в связи с их совместными военными учениями.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата03.08.2019, 02:10
На страже «Атомфлота»: уникальный морской отряд Росгвардии отмечает 30 лет
Дата10.08.2019, 12:17
Подводный ремонт: россияне лидируют по итогам пяти этапов конкурса «Глубина»
Дата05.08.2019, 11:25
Трефилов покинул пост главного тренера сборной России по гандболу
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата09.08.2019, 11:11
Авиакомплекс «Кинжал» впервые задействуют на конкурсе «Авиадартс»
Дата09.08.2019, 12:43
Царские выплаты: во Франции вновь подняли вопрос об облигациях времен Российской империи
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
12:43 В стране и мире
Видео
Первые минуты после взрыва газа на заправке в Ингушетии сняли на видео
12:40 В стране и мире
МИД РФ предупредил россиян об аномальной жаре в Греции
12:28 В стране и мире
Видео
Синоптик рассказал, когда в Москве закончится дождь
12:08 В стране и мире
Видео
В Тюмени злоумышленник открыл огонь по росгвардейцам
12:00 Вопросы истории
Редкий артефакт: в Крыму нашли античную плиту со всадником
События дня
События дня
Пожары в Сибири
Паводок в Иркутской области
АрМИ-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Секреты питания: что нужно есть, чтобы прожить дольше
Видео
Это Россия: медведь пробежался по центру Петропавловска-Камчатского
Видео
В Росрыболовстве рассказали о новых правилах рыбалки
Видео
Проезд поезда по Крымскому мосту: кадры очевидцев
Онколог перечислил семь симптомов развития рака
Видео
Момент смертельного ДТП с автобусом под Новороссийском попал на видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.