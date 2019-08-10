КНДР испытала новые ракеты неустановленного типа

КНДР произвела запуск новых ракет на северо-востоке страны. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на вооруженные силы Южной Кореи. Предположительно, это баллистические ракеты малой дальности.

Запуск прошел из прибрежного города Хамхунг. Он стал пятым за последние две недели.

На этой неделе Пхеньян уже проводил подобные тесты. За ними наблюдал лично Ким Чен Ын. Две тактические управляемые ракеты пролетели почти 500 километров, поразив цели в Японском море.

При этом в республике подчеркнули - пуски были предупреждением США и Южной Корее в связи с их совместными военными учениями.