Наргиз прояснила суть конфликта с продюсерским центром Фадеева

Певица Наргиз снова высказалась о конфликте, который возник у нее с продюсерским центром Максима Фадеева MALFA, подопечной которого она являлась. Напомним, 8 августа продюсерский центр официально оповестил исполнительницу о расторжении контракта с ней.

По словам Наргиз, все ее концерты, запланированные на август, оказались сорваны руководством MALFA.

«Мало того, со слов организатора воронежского концерта, MALFA заставила ее снять видео прибывающего на перрон поезда, из которого я, якобы, не вышла... Попахивает 90-ми? Перед зияющей подлостью и бесчестием я просто теряю дар речи», - написала Наргиз в Instagram.

Певица констатировала, что со стороны продюсерского центра началась элементарная травля в отношении нее и «перекрывание кислорода любыми путями».

«Меня предупреждали все, как один, годами. Ну что ж..., как я понимаю, я не первая», - сообщила певица.

Ранее стало известно, что продюсерский центр MALFA запретил певице исполнять песни Максима Фадеева. Она не смогла выступить с концертами в Воронеже и Ростове-на-Дону, узнав об отмене мероприятий от организаторов за сутки до отъезда в тур. Тем, в свою очередь, сообщили из центра, что Наргиз якобы сама отказывается выезжать на гастроли.

Помимо этого промоутер Сергей Лавров рассказал, что испытывал трудности в работе с певицей, которая якобы могла выйти на сцену в пьяном виде, курила в неположенных местах, за что приходилось платить штрафы. А также «жила в каком-то своем параллельном мире».