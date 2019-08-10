Названа возможная причина столкновения двух автобусов под Тамбовом

Пять человек стали жертвами аварии, где на 135-м км трассы Тамбов – Воронеж столкнулись микроавтобусы Fiat Ducato и Citroen.

Полицейские считают, что автобус Citroen выехал на встречную полосу движения, в результате чего произошло лобовое столкновение с другим транспортным средством.

«Мы не знаем пока, почему микроавтобус выехал на полосу встречного движения. Может быть, водитель уснул за рулем, все-таки 5.45 времени было», - уточнили в ведомстве.

В МВД отметили, что 8 пострадавших были госпитализированы с травмами различной степени тяжести, в том числе в тяжелом состоянии. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает РИА Новости.