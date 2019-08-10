Названа официальная причина смерти Аллы Вербер
Фэшн-директор ЦУМа скончалась 6 августа во время отпуска в Италии.
© Фото: Аnatoly Lomokhov, Global Look Press
Представители фэшн-директора ЦУМа Аллы Вербер назвали официальную причину ее смерти.
«Официальная причина смерти Аллы Вербер - менингококковый сепсис. Из-за слабого иммунитета, организм не смог побороть эту инфекцию», - говорится в сообщении в Instagram.
Вербер умерла 6 августа во время отпуска на итальянском курорте Форте-дей-Марми, ей был 61 год. Врачи около суток боролись за ее жизнь, однако спасти ее удалось.
Похороны фешн-директора ЦУМа пройдут в канадском Торонто 14 августа.