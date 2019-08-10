Названа официальная причина смерти Аллы Вербер

Вербер умерла 6 августа во время отпуска на итальянском курорте Форте-дей-Марми, ей был 61 год. Врачи около суток боролись за ее жизнь, однако спасти ее удалось.

Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.