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Новые препятствия: в Индии прошел третий этап конкурса «Отличники войсковой разведки»

Александра Селезенева
Игорь Лапик
10:12 10.08.2019
Участникам предстояло преодолеть более 20 препятствий, в том числе 7 абсолютно новых.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК Звезда

В индийской пустыне Тар прошел третий этап конкурса «Отличники войсковой разведки». Командам предстояло пройти, проползти и пробежать три километра маршрута и преодолеть более двух десятков замысловатых препятствий.

Индийская сторона подготовила для тропы разведчика семь новых преград. Они показывают работу разведгрупп в данной местности. Рукоход с наклонной горкой, например, имитирует преодоление бархана. Есть и навесная переправа над оврагом. Разведчики должны пройти ее, не упав, и аккуратно спуститься вниз по канату.

Испытания военные проходили в полном составе и в боевой экипировке. Российские военнослужащие соревнуются со своими коллегами из семи стран.

В составе каждой сборной есть руководитель команды, капитан, группа разведчиков из десяти человек, два запасных, два тренера, три человека из группы обеспечения и еще три человека из группы техобеспечения.

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