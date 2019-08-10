Новые препятствия: в Индии прошел третий этап конкурса «Отличники войсковой разведки»

В индийской пустыне Тар прошел третий этап конкурса «Отличники войсковой разведки». Командам предстояло пройти, проползти и пробежать три километра маршрута и преодолеть более двух десятков замысловатых препятствий.

Индийская сторона подготовила для тропы разведчика семь новых преград. Они показывают работу разведгрупп в данной местности. Рукоход с наклонной горкой, например, имитирует преодоление бархана. Есть и навесная переправа над оврагом. Разведчики должны пройти ее, не упав, и аккуратно спуститься вниз по канату.

Испытания военные проходили в полном составе и в боевой экипировке. Российские военнослужащие соревнуются со своими коллегами из семи стран.

В составе каждой сборной есть руководитель команды, капитан, группа разведчиков из десяти человек, два запасных, два тренера, три человека из группы обеспечения и еще три человека из группы техобеспечения.