«Предает себя и не в первый раз»: что происходит с актером Анатолием Пашининым

Актер Сергей Марочкин в своем блоге рассказал о том, что Анатолий Пашинин, который в 2014 году уехал из России на Украину и воевал на Донбассе за ВСУ, якобы хочет вернуться в российское кино.

По словам Марочкина, в 2018 году Пашинин покинул линию фронта и на некоторое время пропал из вида, даже появлялись слухи, что его убили или он сам наложил на себя руки. Как заявил Марочкин, Пашинин остался без денег и даже работал разнорабочим: чистил снег и выполнял другие подобные заказы.

Актер рассказал, ссылаясь на своего нового знакомого режиссера, что Пашинин еще в начале творческого пути был отмечен в скандалах с коллегами. Например, он поругался с создателями «Грозовых ворот» и не явился на озвучку, в результате героя Пашинина озвучивал другой актер.

Как заявил Марочкин, недавно Пашинина утвердили в какой-то украинский фильм, но «он покинул проект из-за своего длинного языка». В интервью украинскому журналисту Пашинин якобы заявил, что на Украине нет кино и он был рад бы вернуться сниматься в Россию.

«После таких слов его уволили. Он даже звонил на “Амедиа” и интересовался нет ли для него ролей. Но в России путь в кино ему закрыт, наверное, навсегда, а теперь и украинские киностудии не хотят с ним работать. В последнем интервью он выглядит очень жалко и говорит, что никому не нужен», - написал в своем блоге 12 июня Марочкин.

Актер отметил, что в России Пашинин зарабатывал отличные деньги, работал с лучшими режиссерами и мог добиться больших успехов.

«Его часто называют предателем и я согласен с этим утверждением, но, в первую очередь, Пашинин предает себя и не в первый раз. Мы учились с ним в одном театральном институте и мне досадно, что он предал наших педагогов, говоря о русском народе гадкие вещи», - написал Марочкин в своем блоге.

За комментарием «Звезда» обратилась к директору Анатолия Пашинина Юлии Павловой. По ее словам, актера зовут сниматься в российские фильмы и в настоящее время у него много работы в разных проектах.