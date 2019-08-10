Секреты питания: что нужно есть, чтобы прожить дольше

Продукты животного происхождения необязательно исключать из рациона, чтобы риск преждевременной смерти от проблем со здоровье снизился на 25%. Необходимо, чтобы большую часть меню составляла растительная пища. К такому выводу пришли специалисты Школы общественного здравоохранения Джона Хопкинса в Балтиморе.

Они проанализировали данные состоянии здоровья 12 тысячами человек. Наблюдения за ними проводили с 1987 по 2016 годы.

В своей работе ученые рассматривали диеты, при которых люди не исключали из меню мясо. При этом они употребляли фрукты, овощи, зерно, орехи, мясо, рыбу, яйца и морепродукты. Данные о продуктах, которые есть в ежедневном меню, сообщили сами люди, которые принимали участие в исследовании.

Специалисты уверены: если в рационе преобладает растительная пища, вероятность заболеваний сердца снижается на 16%. Риск смерти от таких болезней сокращается на 31-32%, а риск смерти от любых проблем со здоровьем - на 18-25%.

По словам доктора Мишель МакМакен, это происходит из-за наличия в растительной пище клетчатки, растительных жиров, калия, антиоксидантов. Также в ней снижено количество потенциально вредных веществ.