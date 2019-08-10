Супертайфун «Лекима»: более 3 миллионов китайцев оказались в зоне бедствия

Супертайфун «Лекима» обрушился на восточную провинцию Чжэнцзян в Китае, его жертвами стали по меньшей мере 13 человек, еще 16 считаются пропавшими. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Скорость ветра составляет более 50 метров в секунду. По данным на 10.00 по местному времени, от удара тайфуна пострадали не менее 3 млн 36 тыс. человек, более миллиона жителей провинции были эвакуированы. Стихия уже разрушила не менее 200 жилых домов, а также в результате ее удара пострадали 3,2 тыс. зданий.

Отмечается, что тайфун постепенно теряет свою силу и направляется в северном направлении со скоростью 15 км/ч. Однако в провинции Чжэнцзян прервано все паромное сообщение, закрыты большинство участков железнодорожных линий и отменены авиарейсы.

Из Шанхая было эвакуировано более 250 тыс. человек. Движение поездов по скоростной ветке было приостановлено.

В Тайване жертвой стихии стал один человек, еще несколько пострадали, сообщило агентство Xinhua. Электроснабжения лишились десятки тысяч жителей.

Ранее китайские власти объявили «красный» уровень опасности в связи с приближающимся тайфуном. До прихода стихии от побережья в безопасные воды отошли 2 184 транспортных судна. Ранее «Лекима» прошел по территории Японии, в результате чего пострадали острова Окинава, Исигаки и Мияко, пострадало четыре человека.