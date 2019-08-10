Эффект бабочки: названы стремительно исчезающие из городов животные

Ученые бьют тревогу: из-за климатических изменений в мире наблюдается вымирание насекомых и птиц. Из больших городов пропадают воробьи, исчезают бабочки и массово гибнут пчелы.

Исчезновение пчелиных семей в некоторых местах планеты было зафиксировано еще в начале 1990-х годов, в частности, это происходило в зимние месяцы. Сейчас же эксперты отмечают сокращение численности пчел почти во всех странах. Согласно информации Института статистических исследований ВШЭ, 40% популяции пчел погибло за последние 10 лет.

Таким образом, к 2035 году они могут вымереть навсегда. Как пишет РИА Новости, тогда человечеству придется отказаться от 35% выращиваемых и опыляемых пчелами агрокультур.

Основной причиной стремительного исчезновения пчел и других насекомых является глобальное потепление. К примеру, пчелы не могут полностью впасть в зимнюю спячку, так как среднегодовые температуры повышаются, в результате чего они просыпаются ослабленными. В США специалисты зафиксировали, что за два года в перегретых районах Аризоны вымерли до 70% пчел. Также пчел-медоносов убивают пестициды.

К 2050 году с лица Земли могут полностью исчезнуть шесть видов бабочек, в чем будет виновато глобальное потепление, отмечается в докладе. Имеется в виду аномальная погода зимой и заморозки летом, проливные дожди и резкие засухи отрицательно сказываются на популяции бабочек. Около 30% насекомых погибает на этапе окукливания, при заморозках - до 67%.

Кроме того, мониторинг обычных видов птиц в Москве и Московской области показал, что за шесть лет в столице резко сократилась численность полевого и домового воробья. Причины те же - глобальное потепление и изменение климата. Засушливая погода способствует сокращению кормовой базы; плохая экология, плотная застройка и ослабленный иммунитет - все это плохо влияет на популяцию птиц в городах. За 25 лет численность воробьев в Лондоне уменьшилась на 70% из-за климатических изменений, рассказали ученые в издании Royal Society Open Science.

Ученые прогнозируют, что средняя температура и влажность будут повышаться, с ними будет увеличиваться количество комаров, переносящих микробы, заражая птиц малярией. От этой болезни могут пострадать и другие виды птиц, предупреждают исследователи.