На Камчатке произошли два землетрясения

На Камчатке были зафиксированы с разницей в несколько часов два землетрясения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Землетрясение магнитудой 4,7 балла произошло на глубине 54 км. Эпицентр располагался в 54 км от поселка Усть-Камчатск. В самом поселке подземные толчки ощущались силой до четырех баллов.

По данным ведомства, оперативные группы спасателей завершили обследование зданий в поселке, где ощущалось произошедшее 10 августа землетрясение. Отмечается, что никто не пострадал, разрушений не было выявлено.

Второе землетрясение магнитудой 5,1 случилось в 115 км к юго-востоку от села Мильково Мильковского района. Эпицентр, по данным сейсмологов, находился на глубине 120 км.