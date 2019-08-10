В Курганской области опрокинулся рейсовый автобус с пассажирами

Рейсовый автобус, в котором находились 47 пассажиров, опрокинулся в Курганской области. Как рассказали «Звезде» в пресс-службе регионального управления МВД, ДТП случилось около 7.24 на 79-м километре автодороги Курган - Куртамыш.

© МЧС РФ

«По предварительным данным, погибших нет. Число пострадавших уточняется. Установлено, что столкновений с другими транспортными средствами не было», - пояснила старший референт отделения информации и общественных связей УМВД России по Курганской области Анжелика Полунина.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники полиции и экстренные службы.