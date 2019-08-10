В СЦКК назвали грубейшим нарушением атаку ВСУ на юг ДНР

В Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) осудили провокации Вооруженных сил Украины, обстрелявших из минометов населенный пункт Коминтерново.

Представители самопровозглашенной Донецкой народной республики в СЦКК назвали действия силовиков грубейшим нарушением режима тишины.

«Квалифицируем факты обстрелов жилых районов Республики, как грубейшее нарушение действующего режима прекращения огня», - заявили представители ДНР в СЦКК.

В ведомстве призвали специальную мониторинговую миссию Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе не позволять украинским силовикам идти на военные преступления.

Также в пятницу, 9 августа, бойцы ВСУ в третий раз нарушили перемирие, заявленное на заседании Контактной группы в Минске, и нанесли артиллерийский обстрел по Коминтерново на юге ДНР. По населенному пункту были выпущены снаряды калибром 120 миллиметров. В результате агрессии украинских бойцов погибли два человека.