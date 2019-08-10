Фильм на миллион: за «пиратские» съемки могут начать штрафовать
Статья, которая предусматривает штрафы за различного рода съемки фильмов в кинозалах может появиться в Кодексе об административных нарушениях.
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Министерство культуры РФ предложило дополнить Кодекс об административных нарушениях статьей, которая предусматривает штрафы за фото-, аудио- и видеозаписи кинолент, которые транслируют в кинотеатрах.
Так, за нарушение предусматривается штраф в размере 50 тысяч рублей, есть и альтернатива - обязательные работы на срок от 50 до 100 часов.
Если же нарушителя поймали за повторной съемкой, сумма штрафа увеличивается до 100 тысяч рублей, а количество часов отработки максимально возрастает до 150 часов.
Соответствующее предложение о поправках разместили на федеральном портале проектов нормативных и правовых актов.