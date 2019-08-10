Fitch повысило суверенный рейтинг России
Рейтинг изменился с BBB- до BBB со стабильным прогнозом.
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Агентство Fitch повысило суверенный рейтинг России в иностранной валюте с BBB- до BBB. В сообщении отмечается, что прогноз стабильный.
Кроме того, специалисты подчеркивают, что повысившаяся гибкость курса рубля и соблюдение бюджетного правила поддерживают способность российской экономики поглощать финансовые шоки.
«Россия закрепила надежную и последовательную политическую позицию, которая обеспечит улучшенную макроэкономическую стабильность, уменьшит влияние волатильности цен на нефть и поддержит повышение устойчивости к внешним шокам», - пишет агентство Fitch.
Эксперты Fitch также считают, что международные резервы России вырастут до $591 млрд в 2021 году.