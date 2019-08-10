Как в мясорубке: мощный торнадо пронесся по Люксембургу
Разрушительный смерч превратил аккуратные улицы муниципалитетов Башараж и Петанж в безжизненную кучу мусора и обломков.
© Видео: WEATHER/ METEO WORLD, Brèves de presse, Twitter © Фото: PierrickBgs, Twitter
Мощнейший торнадо пронесся по территории Люксембурга, уничтожая постройки, ломая конструкции и вырывая с корнем деревья.
Воронка засасывала и, словно мясорубка, перемалывала все на пути, оставляя за собой значительные разрушения. Особенно пострадали муниципалитеты Башараж и Петанж.
На кадрах, снятых очевидцами с места событий, видны разбитые окна, поврежденные автомобили, а аккуратные улицы усеяны обломками предметов.
Сорванные крыши, рваные линии электропередач, более ста поврежденных зданий - это лишь часть последствий стихии. Шесть человек с травмами доставлены в больницы. На месте разрушений работают экстренные службы.