Как в мясорубке: мощный торнадо пронесся по Люксембургу

Мощнейший торнадо пронесся по территории Люксембурга, уничтожая постройки, ломая конструкции и вырывая с корнем деревья.

Воронка засасывала и, словно мясорубка, перемалывала все на пути, оставляя за собой значительные разрушения. Особенно пострадали муниципалитеты Башараж и Петанж.

На кадрах, снятых очевидцами с места событий, видны разбитые окна, поврежденные автомобили, а аккуратные улицы усеяны обломками предметов.

Сорванные крыши, рваные линии электропередач, более ста поврежденных зданий - это лишь часть последствий стихии. Шесть человек с травмами доставлены в больницы. На месте разрушений работают экстренные службы.