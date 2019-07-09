«Состояние стабильное»: медики рассказали, как себя чувствует девочка из Ингушетии

Состояние здоровья семилетней Аиши из Ингушетии, которую доставили в Москву с тяжелыми травмами, стабильное. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

«Из разговора и.о. министра здравоохранения Ингушетии Заремы Льяновой с лечащим врачом девочки стало известно, что ее состояние стабильное, без отрицательной динамики. Ожидают демаркации некрозов. Маркеры эндотоксикоза значительно уменьшились», - говорится в сообщении на странице Минздрава Ингушетии в Instagram.

Врачи НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля делают все возможное, чтобы сохранить девочке кисти рук. Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова рассказала, что положительные прогнозы, о которых говорили врачи ранее, не подтвердились.

4 июля Аишу Ажигову доставили с тяжкими телесными повреждениями в больницу Назрани. После ребенка перевезли на лечение в Москву. По факту избиения девочки возбуждено уголовное дело. В нанесении тяжких телесных повреждений ребенку подозревают ее тетю. По данным СК, девочка воспитывалась в ее семье без оформления каких-либо документов, в том числе об установлении опеки. Женщина задержана.