Иркутскую область охватили масштабные лесные пожары

В Иркутской области, которая совсем недавно пережила масштабное наводнение, от которого отходит до сих пор, сложилась тяжелая пожароопасная обстановка. В регионе возникло большое число лесных пожаров, причем площади возгораний исчисляются десятками и сотнями гектаров.

Как сообщается на сайте правительства области, за прошедший день, 8 июля, в регионе удалось потушить 11 пожаров площадью 680,5 га.

«В локализованном состоянии на утро 9 июля в лесном фонде перешли 15 возгораний. Их общая площадь составляет 16189 га», - добавили в пресс-службе правительства.

Сейчас в лесном фонде Иркутской области действуют 36 природных пожаров общей площадью 15 394 га, уточняется в публикации.

В тушении огня задействованы свыше 250 пожарных-десантников, столько же сотрудников пожарной охраны и более 400 мобилизованных граждан, а также два самолета Ан-2 и два Як-18.

«Из всех зарегистрированных 8 июля лесных пожаров лишь четыре возникли по вине местного населения, остальные - от гроз», - отметили в пресс-службе.

В связи с пожарами в ряде регионов области был введен режим ЧП: речь идет о территориях Чунского, Усть-Илимского, Жигаловского, Киренского, Нижнеилимского, Мамско-Чуйского, Казачинско-Ленского районов.