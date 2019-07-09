Ребенок выпал из окна круизного лайнера в Пуэрто-Рико, когда дедушка отвлекся

Девочка из Америки упала с 11-го этажа круизного лайнера. Она вместе с родителями, бабушкой, дедушкой и младшим братом была на семейном отдыхе. Хлое должно было исполниться два года в декабре.

Ребенок упал на бетон, когда лайнер пришвартовывался в городе Сан-Хуан в Пуэрто-Рико. Представитель департамента общественной безопасности Элмер Роман сообщил, что ребенок выскользнул из рук дедушки, когда они играли, передает Daily Star. На данный момент полицейские расследуют все обстоятельства произошедшего.

Трагический инцидент произошел, когда судно вместительностью 4 тысячи пассажиров завершало семидневный круиз по южной части Карибского моря.