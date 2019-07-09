В Приморье нашли пропавшую девочку, спящую в обнимку с бездомным котенком

В Приморском поселке Трудовое родители обратились в полицию с просьбой помочь им найти восьмилетнюю дочь. Они потеряли девочку поздно вечером, 8 июля.

Полицейские и росгвардейцы приступили к поискам ребенка, проверили заброшенные места, осмотрели подвалы домов, беседки, парки и вскоре вышли на след, сообщили «Звезде» в управлении Росгвардии по Приморскому краю.

На одной из улиц среди гаражей они наткнулись на детские вещи, а в бетонном кольце на заброшенной территории спала девочка в обнимку с бездомным котенком.

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Правоохранители разбудили школьницу, успокоили, согрели в машине и сообщили родителям, что с ней все в порядке. Выяснилось, что она поссорилась с сестрой и сбежала из дома, захватив с собой немного манной крупы, которой она питалась все это время. Девочку вернули домой к родителям.