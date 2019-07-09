В тобольском МВД сняли ролик о местных полицейских-супергероях
Для набора новых сотрудников в полиции Тюменской области создали креативное видео.
© Видео: УМВД России по Тюм. области и городу Тюмени © Фото: УМВД России по Тюм. области и городу Тюмени
Сотрудники межмуниципального отдела «Тобольский» управления МВД по Тюменской области креативно подошли к поиску новых кадров, сняв ролик, в котором местные полицейские представлены как супергерои.
Всего супергероев в кадре пять: Патрульный, Участковый, Следователь, Оперативник и Инспектор.
Заканчивается ролик слоганом «Стань одним из них. Вступай в ряды МВД».