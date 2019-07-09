Автобус с пассажирами врезался в заправку в Томске
Автобус следовал по маршруту «Томск – Кемерово». ДТП произошло на выезде из Томска.
© Фото: УМВД России по Томской области
На выезде из Томска произошло ДТП с рейсовым автобусом, в котором находились 43 человека, заявили «Звезде» в пресс-службе МВД по Томской области.
Водитель пытался уйти от столкновения с КамАЗом и врезался в заправку, сообщает телеканал ТВ2.
Инцидент произошел 9 июля около 8 часов 15 минут по местному времени. Отмечается, что информация о пострадавших пока не поступала. Сотрудникам ДПС еще предстоит выяснить детали произошедшего.
Водитель автобуса выполнял рейс по маршруту «Томск – Кемерово».