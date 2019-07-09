Автобус с пассажирами врезался в заправку в Томске

На выезде из Томска произошло ДТП с рейсовым автобусом, в котором находились 43 человека, заявили «Звезде» в пресс-службе МВД по Томской области.

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Водитель пытался уйти от столкновения с КамАЗом и врезался в заправку, сообщает телеканал ТВ2.

Инцидент произошел 9 июля около 8 часов 15 минут по местному времени. Отмечается, что информация о пострадавших пока не поступала. Сотрудникам ДПС еще предстоит выяснить детали произошедшего.

Водитель автобуса выполнял рейс по маршруту «Томск – Кемерово».