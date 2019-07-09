Главные тренды развития мировой промышленности обсудят в Екатеринбурге

В Екатеринбурге открывается глобальный саммит по производству и индустриализации - уникальная площадка для обсуждения главных трендов развития мировой промышленности. «Зеленые» технологии, «умные города», искусственный интеллект и робототехника. Основная тема встречи - бионика - использование секретов природы для технических изобретений.

Обмениваться передовым опытом будут на площадках «Иннопрома». Промышленная выставка открылась накануне. 600 крупнейших индустриальных компаний из двух десятков стран представляют там свою продукцию. Только Москва привезла на «Иннопром» 40 высокотехнологичных разработок.

Особый интерес публики вызывает Aurus. Именно на таком ездит Владимир Путин. Гостям выставки представлена облегченная версия - без брони. Сам президент сегодня также посетит «Иннопром». По словам Дмитрия Пескова, глава государства выступит на саммите и пообщается со студентами Уральского федерального университета.