Дело о госизмене и угрозы: чем обернулась для украинских журналистов попытка организовать телемост с РФ

Российcкие журналисты выступили в защиту своих коллег с Украины после попытки организовать телемост между Москвой и Киевом. Для сотрудников украинской телекомпании NewsOne она уже обернулась делом о госизмене и угрозами расправы. У здания канала собралась толпа маргиналов, которые жгли фаеры и требовали его закрыть.

Украинские националисты стояли до позднего вечера с антироссийскими плакатами и лозунгами с требованием отозвать лицензию у NewsOne. Именно его сотрудники совместно со своими российскими коллегами собирались проводить телемост между двумя странами с названием «Надо поговорить». Но, оказывается, националистам хочется не поговорить, а попротестовать, пожечь пиротехнику и исписать стены баллончиками с краской.

На митинге столпились всего лишь несколько сотен человек, а на деле - 94% опрошенных жителей Украины были за проведение диалога в прямом эфире. Всплеск эмоций и возмущения из-за отмены моста, да еще из-за угроз физической расправы последовал в социальных сетях и в прямых эфирах других телеканалов обеих стран, тему не смогли обойти стороной ни известные журналисты, ни общественные деятели двух стран.

«Вы знаете, какой страшный мост хотели сделать журналисты NewsOne. Конечно, это преступления для тех, у кого в глазах война - это мать родная», - иронизирует телеведущий, общественный деятель Вадим Рабинович. «Мы протянули руку, мы предложили, давайте поговорим, нам надо поговорить. Почему сегодня даже на уровне СМИ этот вопрос купируется, причем купируется не российской, а украинской стороной?» - спрашивает ведущая программы «Между тем» на телеканале «Звезда» Наталия Метлина. «Стремление украинского народа понятно. Когда голосовали за Зеленского, голосовали за то, чтобы остановить войну, и за то, чтобы наладить хорошие отношения с Россией», - считает председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.

Именно «Нацкорпус» и выдвинул ультиматум украинскому президенту - отменить этот эфир в течение 24 часов. Идея телемоста без политиков, между простыми гражданами и журналистами, без политики не обошлась. Зеленский ждать не заставил, он тут же собрал экстренное совещание.

В итоге от телемоста отказались сами сотрудники NewsOne из-за прямых угроз физической расправы, а в генпрокуратуре Украины завели дело о госизмене. Журналистам грозит от 10 до 15 лет тюрьмы. Вступился за коллег и записал обращение к Зеленскому телеведущий Андрей Малахов.

«Я хочу обратиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому, как гаранту конституции. Вы должны сделать все возможное, чтобы слуги народа - журналисты, четвертая власть, а также члены их семей не пострадали», - сказал шоумен.

В Киеве проект считают угрозой национальной безопасности, в прокуратуре готовятся бумаги об аресте активов, а всех сотрудников телеканала вызвали на допрос в генпрокуратуру. Позиции журналисты не сдают, ведущий NewsOne заявил, что теперь намерен провести альтернативный видеомост.

«Считаю, нужно делать телемосты напрямую с Донецком, с Луганском, с Крымом. Ведь интересно пообщаться с украинцами, которые живут там», - высказался телеведущий канала NewsOne Руслан Коцаба.

В редакции телеканала «Россия-1», который должен был организовать телемост с российской стороны, надеются, что эфир все-таки удастся провести, ведь и в России, и на Украине простые граждане давно поняли, что надо поговорить.