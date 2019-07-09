В цитадели Алеппо состоялся концерт классической музыки

В древней цитадели сирийского города Алеппо состоялся концерт классической музыки. На сцене выступил оркестр, музыканты которого использовали традиционные инструменты, в частности, 72-струнный канун, на котором в странах Ближнего Востока играют уже много веков.

Кроме того, во время концерта был исполнен традиционный танец, участники которого синхронно и стоя в одном ряду делают примерно 100 оборотов в минуту вокруг своей оси.

Цитадель Алеппо была построена еще в XX веке. После захвата города террористами развлекательные мероприятия в ней проводить перестали, пока в 2016 году город не был освобожден.