В цитадели Алеппо состоялся концерт классической музыки
На сцене выступил оркестр с традиционными сирийскими народными инструментами.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
В древней цитадели сирийского города Алеппо состоялся концерт классической музыки. На сцене выступил оркестр, музыканты которого использовали традиционные инструменты, в частности, 72-струнный канун, на котором в странах Ближнего Востока играют уже много веков.
Кроме того, во время концерта был исполнен традиционный танец, участники которого синхронно и стоя в одном ряду делают примерно 100 оборотов в минуту вокруг своей оси.
Цитадель Алеппо была построена еще в XX веке. После захвата города террористами развлекательные мероприятия в ней проводить перестали, пока в 2016 году город не был освобожден.