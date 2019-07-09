В порту Аляски прогремел мощный взрыв: видео
Один человек пропал без вести. Его ищут спасательные службы. Пожарные пытаются потушить пламя.
© Фото: Girdwood Fire Department, Facebook
На северо-востоке полуострова Аляска в порту города Уиттер взорвался баллон с пропаном, после чего начался пожар.
Огонь перебросился на причал и рыболовецкое судно, сообщает The Anchorage Daily News со ссылкой на береговую охрану. Кадры пожара публикуют очевидцы в социальных сетях.
По предварительным данным, в лодке находился один человек, который после взрыва пропал без вести. Спасательные службы ищут его.
На месте ЧП работают экстренные службы, огнеборцы пытаются потушить пламя. Устанавливается причина взрыва.