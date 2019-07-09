Лолита рассказала о своих эмоциях после гастролей в Донецке и Луганске

Популярная певица Лолита Милявская выступила с концертами в Донецке и Луганске. Артистка призналась, что, пообщавшись с местными жителями, она будет с новой силой любить жизнь и друзей, которых она имеет. В своем Instagram-аккаунте звезда опубликовала видео с выступления на Театральной площади в Луганске.

«"Лишь бы не стреляли! Мы все вытерпим!". Именно эту фразу я чаще всего слышала за два дня, проведенных с концертами для коренных жителей Луганска и Донецка», - написала звезда в социальной сети.

Лолита призналась, что после встречи с жителями народных республик она поняла, что все, что она раньше считала проблемами, не стоит и минуты, проведенной под обстрелами.

До этого певица выложила кадры из Дебальцево, где в 2014 году шли ожесточенные бои. На записи видны полуразрушенные здания, крест в память о погибших. Артистка пожелала скорейшего завершения конфликта.