Число госпитализированных в Иркутской области возросло до 457
Всего же с начала паводков за медицинской помощью обратились 3 тысячи 298 человек.
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В Иркутской области, где с конца июня продолжается наводнение, госпитализировали уже 457 человек. Об этом сообщает региональное управление МЧС.
Отмечается, что за прошедшие сутки, 8 июля, к медикам обратились 86 человек, 16 из которых – дети.
По данным журналистов, число погибших остается прежним – 23 человека.
Ранее в город Тулун Иркутской области прибыли военные химики, которые проводят дезинфекцию воды.