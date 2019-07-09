Число госпитализированных в Иркутской области возросло до 457

В Иркутской области, где с конца июня продолжается наводнение, госпитализировали уже 457 человек. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Отмечается, что за прошедшие сутки, 8 июля, к медикам обратились 86 человек, 16 из которых – дети.

По данным журналистов, число погибших остается прежним – 23 человека.

Ранее в город Тулун Иркутской области прибыли военные химики, которые проводят дезинфекцию воды.