В Санкт-Петербурге обнаружили 168 тонн фальсифицированного алкоголя
Бутылки оклеивали поддельными федеральными специальными марками.
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В Санкт-Петербурге полицейские обнаружили 168 тонн фальсифицированного алкоголя и почти 15 тонн спирта. Об этом сообщает МВД России.
«Обнаружена крупнейшая партия подготовленного к сбыту фальсифицированного алкоголя, бутылки были оклеены специальными федеральными марками», - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Продукцию злоумышленники хранили на складах в поселке Металлстрой Колпинского района Санкт-Петербурга – помимо фальсифицированного алкоголя там обнаружили две производственные линии, тару и этикетки.
Уголовное дело уже возбудили. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства.