Круизный лайнер едва не снес кафе на набережной во время шторма в Венеции: видео

В Венеции огромный круизный лайнер Сosta Deliziosa перепугал туристов. На кадрах, опубликованных очевидцами, видно, как судно приближается к берегу и направляется прямо на кафе, расположенному на набережной.

Инцидент произошел во время шторма, сопровождаемого ливнями и сильным ветром, в условиях плохой видимости. Капитан Сosta Deliziosa предварительно погудел, предупредив туристов о возможной опасности.

Лайнер проплыл очень близко к берегу и чудом не раздавил пришвартованную яхту Elysian, после чего Сosta Deliziosa продолжил свой путь.