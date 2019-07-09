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Аналитики прогнозируют в США скорый дефолт

Андрей Аркадьев
06:24 09.07.2019
Риск дефолта связан с более низкими, чем ожидалось, налоговыми поступлениями.
Аналитики прогнозируют в США скорый дефолт
© Фото: Simon Belcherimage, BROKER.com, Globallookpress

Аналитики прогнозируют новый дефолт в Соединенных Штатах. Это может произойти уже в сентябре текущего года из-за низких налоговых поступлений в бюджет страны.

Прогнозы следуют из доклада Центра двухпартийной политики, опубликованного 8 июля. Согласно его данным, уже в первом месяце осени власти страны не смогут полностью и вовремя платить по счетам.

Налоговые поступления США возросли лишь на 2-3%, в то время как ожидалось 5-6%. Спасти страну от дефолта сможет повышение потолка госдолга в ближайшие недели.

Государственный долг США превысил рекордную отметку в 22 триллиона долларов. С начала февраля он вырос на 90 миллиардов долларов. Между тем, дефицит бюджета за первые девять месяцев текущего года составил 746 миллиардов долларов.

К концу финансового года ожидается, что этот показатель будет не менее одного триллиона. При этом уровень доходов увеличился на 69 миллиардов долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а федеральные расходы возросли на 208 миллиардов.

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