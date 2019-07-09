В столичном метро закроют участок Сокольнической линии

Участок Сокольнической линии метро будет закрыт с 13 по 20 июля включительно. Недоступными на вход для пассажиров окажутся станции: «Проспект Вернадского», «Юго-Западная», «Тропарево», «Румянцево», «Саларьево», «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка». Об этом сообщается на сайте московского метрополитена.

В эти дни закрытые станции метро свяжут бесплатным наземным транспортом. Кроме того, на «Парке Культуры», «Спортивной» и «Университете» будут работать сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров, а в поездах и на эскалаторах – звучать предупреждающие объявления.

Закрытие участка «красной» ветки организовали по просьбе Департамента строительства города Москвы для строительства тоннелей юго-западного участка Большой кольцевой линии метро.